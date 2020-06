Menschenrechtsexpertin Jensen kritisiert Chinas Sicherheitsgesetz für Hongkong

An Real- und Mittelschulen haben die Abschlussprüfungen begonnen

München: An den Mittel- und den Realschulen in Bayern haben heute die Abschlussprüfungen begonnen. In den Mittelschulen steht jetzt Deutsch an, morgen dann Englisch. An den Realschulen wird heute geprüft, wer Tschechisch oder Spanisch gewählt hat. Morgen folgen dann die Prüfungen im Pflichtfach Deutsch. Kultusminister Piazolo hat den Schülerinnen und Schülern viel Glück gewünscht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2020 10:00 Uhr