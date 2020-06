Menschenrechtsbeauftragte will Begriff "Rasse" streichen

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Kofler, plädiert dafür, den Begriff "Rasse" aus dem Grundgesetz zu streichen. In einem Interview sagte die SPD-Politikerin, Experten sollten nach einer alternativen Formulierung suchen. Wichtig sei, eine diskriminierungsfreie Sprache zu finden, die unmissverständlich klar macht, dass die deutsche Verfassung auch vor Rassismus schütze. In Artikel drei des Grundgesetzes heißt es bisher: "Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder politischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden." Kritiker der Formulierung argumentieren, es sei wissenschaftlich erwiesen, dass es gar keine menschlichen Rassen gibt. Im Grundgesetz werde damit ein rassistischer Begriff verwendet, was dem Sinn der Verfassung widerspreche.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 13.06.2020 10:45 Uhr