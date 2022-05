Menschenrechtsbeauftragte fordert Untersuchung zu Verschleppungen nach Russland

Das Wetter in Bayern: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor schwerem Gewitter am westlicher Alpenrand und dem angrenzenden Alpenvorland. In der Nacht im Süden gebietsweise kräftige Regenfälle. Tiefstwerte 10 bis 6 Grad. Morgen in Teilen Nordbayerns freundlich, im Süden teilweise weiterer Regen. 15 bis 22 Grad. Am Wochenende bayernweit mehr Sonne als Wolken und höchstens vereinzelt noch Schauer. Weiterhin mild.