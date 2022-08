Menschenrechtsausschuss des Bundestags plant Taiwan-Reise für Ende Oktober

Nachrichtenarchiv - 05.08.2022 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Nach dem Taiwan-Besuch von US-Parlamentssprecherin Pelosi planen nun offenbar auch mehrere Bundestagsabgeordnete eine Reise in die Region. Wie das ARD-Hauptstadtstudio von Mitgliedern des Menschenrechtsausschusses im Bundestag erfuhr, will das Gremium Ende Oktober nach Taiwan fliegen. Der CDU-Politiker Brand sieht aktuell keinen Grund, die schon länger bestehenden Reisepläne abzusagen. Die Führung in Peking müsse achtgeben, dass sie auf der internationalen Bühne nicht zum Drohungen speienden Drachen werde. Der Grünen-Politiker Mijatovic verwies darauf, dass Taiwan ein wichtiger Handelspartner für Deutschland sei. Daher seien solche Parlamentsreisen normal. Unterdessen hat China als Reaktion auf Pelosis Besuch Sanktionen gegen die Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses verhängt. Außerdem wurden Gespräche mit den USA auf mehreren Ebenen gestoppt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 05.08.2022 17:00 Uhr