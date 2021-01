Menschenrechtsaktivisten sprechen von mehr als 4.000 Festnahmen in Russland

Nachrichtenarchiv - 31.01.2021 18:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Moskau: Bei Massenprotesten in Russland sind tausende von Menschen in Gewahrsam genommen worden. Menschenrechtsaktivisten sprechen von mehr als 4.000 Festnahmen - ähnlich viele waren es bei den Kundgebungen vor einer Woche. Die Demonstranten forderten in dutzenden Städten abermals Freiheit für den inhaftierten Kremlkritiker Nawalny sowie ein Ende von Korruption und Justizwillkür unter Präsident Putin. Die Polizei hielt wieder mit Gewalt dagegen. In Moskau und St. Petersburg setzte sie nach bisherigen Erkenntnissen auch Elektroschocker ein. Aus anderen Städten gab es ebenfalls Berichte über ein brutales Vorgehen der Sicherheitskräfte. Unter den Festgenommenen ist auch die Frau Nawalnys. Der 44-Jährige wurde vor fünf Monaten in Russland vergiftet und erholte sich von dem Anschlag in Deutschland. Bei seiner Rückkehr nach Moskau vor zwei Wochen wurde er noch am Flughafen verhaftet.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 31.01.2021 18:00 Uhr