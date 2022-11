Menschenrechtsaktivisten sprechen von 72 Toten im Iran in der vergangenen Woche

Nachrichtenarchiv - 22.11.2022 23:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Oslo: Iranische Sicherheitskräfte haben bei ihrem gewaltsamen Vorgehen gegen die landesweiten Proteste allein in der vergangenen Woche 72 Menschen getötet - davon gehen Menschenrechtsaktivisten aus. Die in Norwegen ansässige Organisation Iran Human Rights erklärte, die meisten Toten habe es in Gebieten gegeben, die hauptsächlich von Kurden bewohnt werden. Insgesamt wurden demnach seit Beginn der Proteste vor zehn Wochen 416 Menschen von Sicherheitskräften getötet. Im Iran protestieren seit Mitte September immer mehr Menschen gegen die islamische Führung. Anlass war der Tod einer jungen Kurdin nach ihrer Festnahme durch die Sittenpolizei.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2022 23:00 Uhr