Menschenrechtler kritisieren Sponsoren-Deal des FC Bayern

München: Der FC Bayern steht wegen seines neuen Sponsoren-Deals mit dem Tourismus-Programm des ostafrikanischen Landes Ruanda in der Kritik. So beklagt die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch, dass der Verein damit indirekt ein Land unterstützt, dessen Regime zahlreiche Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen werden. Unter anderem werden in Ruanda Regierungskritiker unterdrückt und bedroht, die Meinungs- und Versammlungsfreiheit ist laut Human Rights Watch stark eingeschränkt. Bei allen Bundesliga-Spielen soll in Zukunft das Logo "Visit Rwanda" auf den Werbebanden angezeigt werden, außerdem ist der Schriftzug auf den Trikots zu lesen. Ruanda will damit unter anderem den Tourismus ankurbeln.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 29.08.2023 23:00 Uhr