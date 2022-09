Menschenrechtler fordern von Scholz deutliche Worte am Golf

Nachrichtenarchiv - 24.09.2022 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Dschidda: Menschenrechtsorganisationen fordern von Bundeskanzler Scholz klare Worte bei seinem Besuch in den Golfstaaten. Bei der Journalistenorganisation Reporter ohne Grenzen hieß es, weder Saudi-Arabien noch Katar oder die Vereinigten Arabischen Emirate hielten sich an die Pressefreiheit. Verbands-Chef Mihr sagte, Journalisten würden bespitzelt und mit Software überwacht. Auch Amnesty International mahnte den Kanzler, zu den Verletzungen der Menschenrechte nicht zu schweigen. In Saudi-Arabien wurden vor einigen Wochen zwei Frauenrechtlerinnen zu 34 und 45 Jahren Haft verurteilt. Bei den Gesprächen mit Vertretern des saudi-arabischen Königshauses will Scholz auch den Mord an dem Journalisten Jamal Khashoggi im saudischen Generalkonsulat in Istanbul vor vier Jahren thematisieren. Kronprinz Mohammed bin Salman soll die Tat nach Erkenntnissen des US-Geheimdienstes damals persönlich gebilligt haben.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 24.09.2022 10:00 Uhr