Menschenrechtler berichten von Massakern in Syrien

Damaskus: Menschenrechtsaktivisten berichten von Massenhinrichtungen in Syrien - mutmaßlich durch Sicherheitskräfte der neuen Regierung. Die in London ansässige Beobachtungsstelle spricht von mindestens 340 Zivilisten, die bei Massakern in rund 20 Orten im Westen des Landes getötet worden seien. Dort leben viele Angehörige der alawitischen Minderheit, der auch der gestürzte Machthaber Assad angehört. Übergangspräsident Schaara kündigte eine harte Bestrafung von Übergriffen an. Zu den Berichten über Massaker an der Bevölkerung äußerte er sich nicht. Ein Bündnis islamistischer Gruppen hatte das Assad-Regime Anfang Dezember gestürzt, der Diktator floh nach Russland.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.03.2025 13:00 Uhr