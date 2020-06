Menschenrechtler beklagen Rassismus gegen Indigene

Nachrichtenarchiv - 13.06.2020 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Göttingen: Die "Gesellschaft für bedrohte Völker" fordert mehr Initiativen im Kampf gegen Rassismus. Laut dem Direktor der Menschenrechtsorganisation, Delius, erfahren Angehörige indigener Völker tagtäglich in Australien, Kanada, den USA, Brasilien und anderen Ländern Rassismus. Besonders markant seien willkürliche Übergriffe der Polizei, aber dies sei nur eine Spitze des Eisbergs. Delius forderte mehr Programme gegen Vorurteile. Es dürfe nicht hingenommen werden, dass Indigene häufiger verhaftet würden. Delius bezeichnete es als ermutigend, dass in Kanada und Australien bei Protesten Tausende Menschen auch Rassismus gegenüber Indigenen in ihrem Land anprangerten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 13.06.2020 17:00 Uhr