Menschenmassen verfolgen Trauerzug mit Sarg der Queen

Nachrichtenarchiv - 14.09.2022 16:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

London: Unter riesengroßem Zuschauerinteresse hat in London die Trauerprozession mit dem Sarg von Königin Elizabeth der Zweiten begonnen. Die Route vom Buckingham Palast zum Parlament von Westminster ist komplett mit Menschen gefüllt. Auch am Parlament selbst haben sich bereits kilometerlange Schlangen von Trauernden gebildet, die der Monarchin die letzte Ehre erweisen wollen, wenn der Sarg in der Westminster Hall vier Tage lang aufgebahrt wird. Die Trauerparade wird von König Charles, seinen Geschwistern und seinen Söhnen angeführt. Wenn die Prozession am Parlament eintrifft, wird Big Ben schlagen. Am kommenden Montag findet das große Staatsbegräbnis statt, an dem auch US-Präsident Biden und Bundespräsident Steinmeier teilnehmen werden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2022 16:00 Uhr