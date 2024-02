Menschenkette: Tausende erinnern an die Zerstörung Dresdens

Dresden: Mit zahlreichen Gedenkveranstaltungeb hat die Stadt an die Zerstörung durch Luftangriffe der Alliierten vor 79 Jahren erinnert. Als Zeichen der Versöhnung versammelten sich am Abend Tausende zu einer Menschenkette. Die Teilnehmer gedachten der Opfer der Luftangriffe auf Dresden am 13. und 14. Februar 1945 und der Opfer deutscher Bomben in Dresdens britischer Partnerstadt Coventry. Unter dem Motto "Gemeinsam wachsam" demonstrierten sie zugleich für Demokratie und gegen Menschenverachtung.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.02.2024 09:00 Uhr