Menschenkette gegen Corona-Politik am Bodensee

03.10.2020 23:00 Uhr

Konstanz: Am Bodensee haben sich am Nachmittag tausende Menschen versammelt, um gegen die Corona-Politik zu demonstrieren. Die Polizei sprach von etwa 11.000 Teilnehmern an einer Menschenkette, die auf der deutschen Seite zusammengekommen waren. Wegen des schlechten Wetters beteiligten sich aber weit weniger Demonstranten als von den Veranstaltern erwartet. Die Menschenkette sollte um den Bodensee herum führen und damit die vier Länder Deutschland, Österreich, Liechtenstein und die Schweiz verbinden. Allerdings gelang es nicht, eine durchgängige Kette zu bilden. Das ganze Wochenende über sind am Bodensee Aktionen gegen die Corona-Maßnahmen geplant.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 23:00 Uhr