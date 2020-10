Menschenkette gegen Corona-Politik am Bodensee

Nagelpaket in Köln war nicht explosionsfähig

Köln: Nach dem Fund eines verdächtigen Gegenstands hat die Polizei in Köln Entwarnung gegeben. Das Paket erwies sich als nicht explosionsfähig. Es habe keine akute Gefahr bestanden, hieß es weiter. Der kartonähnliche Gegenstand war mit Nägeln, Schrauben und Schwarzpulver gefüllt. Allerdings sei die Menge an Pulver so gering gewesen, dass bei einer Entzündung kaum etwas passiert wäre, so die Ermittler. Trotzdem wirft der Fall viele Fragen auf. Der Karton war bei Reinigungsarbeiten in einem abgestellten Zug am Bahnhof Deutzer Feld gefunden worden. Das Gelände ist weiträumig abgesperrt. Polizisten durchsuchen mit Spürhunden die dort abgestellten Züge, haben bislang aber keine weiteren verdächtigen Gegenstände gefunden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2020 20:00 Uhr