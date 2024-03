Menschen trauern weiter um Nawalny auf Friedhof in Moskau

Moskau: Auch heute haben sich in der russischen Hauptstadt weiter zahlreiche Menschen von Kremlgegner Nawalny verabschiedet. Trotz Polizeipräsenz kamen sie an sein Grab, legten Blumen nieder und verweilten. Vielen Menschen weinten, einige umarmten sich. Auf einem Pappschild war zu lesen: "Helden sterben nicht. Alexej, danke!" Nawalny war nach Behördenangaben am 16. Februar in einem Straflager in der Polarregion gestorben. Die Umstände sind weiter unklar. Am Tag seiner Beerdigung hatte es landesweit Traueraktionen gegeben. Mehr als hundert Menschen wurden festgenommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.03.2024 12:00 Uhr