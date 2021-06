Menschen leiden unter Extrem-Hitze in USA und Kanada

Vancouver: Die anhaltende Hitzewelle hat in Kanada vermutlich zum Tod von mehr als 130 Menschen geführt. Wie die Polizeibehörden mitteilten, wurden die plötzlichen Todesfälle im Großraum von Vancouver an der kanadischen Westküste verzeichnet. Ein Zusammenhang mit der extremen Hitze liege nahe. Der Wetterdienst meldete in der Provinz British Columbia den dritten Tag in Folge einen neuen Temperaturrekord von fast 50 Grad Celsius. Auch im Nordwesten der USA ist es gerade extrem heiß. Mindestens fünf ältere Menschen starben im US-Bundesstaat Washington an Hitzeschlägen oder Überhitzung, wie die Behörden mitteilten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.06.2021 11:00 Uhr