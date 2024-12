Menschen in Syrien demonstrieren für nationale Einheit

Damaskus: In Syrien haben erneut zahlreiche Menschen für die Einheit ihres Landes demonstriert. Bei Kundgebungen in der Hauptstadt Damaskus sowie in weiteren Städten trugen Teilnehmer die neue syrische Flagge und gedachten der getöteten Rebellenkämpfer. Es war der dritte Freitag in Folge mit solchen Demonstrationen, seitdem der langjährige Machthabers Assad gestürzt wurde.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 27.12.2024 22:00 Uhr