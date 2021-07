Menschen in Mittelfranken kämpfen weiter mit Wassermassen

In den Alpen verunglücken zwei deutsche Bergsteiger tödlich

München: In den bayerischen und den österreichischen Alpen sind zwei Deutsche beim Bergsteigen tödlich verunglückt. Ein 58-jähriger Mann aus dem Landkreis Freyung-Grafenau stürzte am Kleinen Watzmann 60 Meter in die Tiefe und starb. Eine 30-Jährige aus Remscheid kam beim Aufstieg auf den Roten Knopf in Kärnten ums Leben. Beim Klettern hatte sich ein Stein gelöst, an dem sich die Frau festgehalten hatte.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.07.2021 06:00 Uhr