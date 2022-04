Menschen in Indien und Pakistan leiden unter Hitzewelle

Nachrichtenarchiv - 28.04.2022 19:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Neu Delhi: Die Menschen in Indien und Pakistan leiden unter einer starken Hitzewelle. Viel früher als sonst üblich sind die Temperaturen in der Region auf deutlich über 40 Grad geklettert. Das passiert normalerweise erst im Mai oder Juni. Die Hitze hat auch Folgen für die Landwirtschaft: Die Weizenernte wird vorraussichtlich um 10 bis 35 Prozent niedriger ausfallen. Klima-Experten sehen in der frühen Hitze ein Zeichen der globalen Erwärmung. Nach einer Analyse des Imperial College London muss Indien nun alle vier Jahre mit solchen Temperaturen zurecht kommen. Früher wurden extreme Hitzewellen alle 50 Jahre erwartet.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.04.2022 19:00 Uhr