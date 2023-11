Menschen in Deutschland sehen Mängel im Kampf gegen Antisemitismus

Berlin: Mehr als die Hälfte der Bürgerinnen und Bürger finden, dass die Anstrengungen, den Antisemitismus in Deutschland zu bekämpfen, nicht weit genug gehen. Das geht aus dem aktuellen ARD-Deutschlandtrend hervor. Hingegen halten 23 Prozent sie für ausreichend, neun Prozent gehen sie zu weit. Eine Auswertung des Bundeskriminalamts in Bezug auf antisemitische Straftaten hat ergeben, dass es seit dem Terror-Angriff der Hamas auf Israel bis Ende Oktober bundesweit mindestens 80 Fälle von Sachbeschädigung gab, davon 35 in Berlin. Laut einer separaten Statistik der Berliner Polizei, die rbb24 Recherche vorliegt und die bis zum 6. November geht, hat es in der Hauptstadt sogar 133 antisemitische Straftaten gegeben. Der Schwerpunkt seien Sachbeschädigungs- und Volksverhetzungsdelikte.

