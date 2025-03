Menschen in der Türkei gehen trotz Demonstrationsverbots auf die Straße

In der Türkei sind auch heute, den siebten Abend in Folge, wieder zahlreiche Menschen auf die Straße gegangen, um gegen die Festsetzung des Istanbuler Oberbürgermeisters Imamoglu zu protestieren. Vor der Istanbuler Stadtverwaltung versammelten sich laut Medienberichten hunderte Demonstranten, ebenso wie in Ankara und Rize, der Heimatstadt von Präsident Erdogan. Die türkische Polizei ging dabei erneut extrem hart gegen die Aktivisten vor. Sie setzte unter anderem Schlagstöcke und Tränengas ein.

