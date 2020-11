Menschen in Belarus gehen erneut auf die Straße

Spahn plädiert für Corona-Schnelltests an Schulen

Berlin: Bundesgesundheitsminister Spahn hat Schnelltests in Schulen zur Eindämmung der Corona-Infektionen vorgeschlagen. Wie er dem Redaktionsnetzwerk Deutschland sagte, soll die ganze Schulklasse umgehend in häusliche Isolation geschickt werden, wenn eine Infektion auftritt. Nach negativen Schnelltests könnten die Kinder dann aber bereits nach fünf Tagen in die Schule zurückkehren. Beim Treffen der Länderchefs mit Bundeskanzlerin Merkel am Mittwoch soll nach den Worten des Gesundheitsministers geklärt werden, ob diese Maßnahme von den Ländern umgesetzt werden könne. Welche Maßnahmen beim Corona-Gipfel beschlossen würden, hänge davon ab, ob die Infektionszahlen in den nächsten Tagen sinken. Vizekanzler Scholz und Bayerns Ministerpräsident Söder haben sich in der Bild am Sonntag für eine Verlängerung der geltenden Beschränkungen ausgesprochen. Laut Söder ist auch eine Vertiefung des Teil-Lockdowns denkbar.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 22.11.2020 16:00 Uhr