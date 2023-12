Menschen in Bayern trennen sich von zehn Millionen D-Mark

Frankfurt: Auch 22 Jahre nach der Einführung des Euros besitzen die Bürgerinnen und Bürger noch Millionenbeträge in D-Mark. In diesem Jahr wurden allein in Bayern zehn Millionen D-Mark in den Filialen der Bundesbank umgetauscht. Damit ist der Freistaat das Bundesland, in dem der höchste Betrag eingereicht wurde. Ein Sprecher der Bundesbank sagte, oft werde das Geld in vererbten Häusern gefunden. Auch in den kommenden Jahren rechne man deshalb mit hohen Beträgen, die umgetauscht werden. Insgesamt sind noch etwa zwölf Milliarden D-Mark im Umlauf. Welcher Anteil davon von Sammlern aufbewahrt wird, und welche Beträge verloren gegangen sind, ist nicht bekannt.

