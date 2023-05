Menschen in aller Welt trauern um Tina Turner

Meldungsarchiv - 25.05.2023 11:15 Uhr Aktuelle Meldungen

Zürich: Der Tod der US-amerikanischen Musikerin Tina Turner hat international Anteilnahme ausgelöst. Mick Jagger nannte Turner eine enorm begabte Künstlerin, die ihm selbst sehr geholfen habe. Elton John kondolierte auf Instagram. US-Präsident Biden sprach von einem Talent, das es nur einmal in einer Generation gebe. Im Verlauf ihrer Karriere hatte Tina Turner mehr als 180 Millionen Alben verkauft und acht Grammys gewonnen. Überall in der Welt trauern Fans um die als Queen of Rock'n'Roll-gefeierte Sängerin. Vor ihrem Anwesen in der Schweiz legten zahlreiche Fans in der Nacht Blumen ab und zündeten Kerzen an. Wie ihr Agent mitteilte, starb die Sängerin nach langer Krankheit im Alter von 83 in ihrem Haus in der Schweiz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 25.05.2023 11:15 Uhr