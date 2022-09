Menschen im Iran demonstrieren nach Tod einer jungen Frau

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Nach dem Tod der 22-jährigen Iranerin Mahsa Amini im Polizeigewahrsam demonstrieren Menschen im ganzen Land. Allein in der Hauptstadt Teheran waren gestern Tausende auf den Straßen, forderten Aufklärung und wandten sich in Sprechchören gegen das Regime. Die Polizei setzte Wasserwerfer ein, es kam zu gewaltsamen Zusammenstößen. In Ahimis Heimatprovinz Kurdistan im Nordwesten des Iran hat die Polizei nach Informationen der kurdischen Menschenrechtsorganisation Hengaw das Feuer eröffnet. Vier Menschen sollen dabei getötet worden sein. Die Regierung bestreitet Todesopfer. Die junge Frau war vor einer Woche von der Religionspolizei wegen eines angeblichen Verstoßes gegen die strengen Kleidungsvorschriften festgenommen worden und starb anschließend unter ungeklärten Umständen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 20.09.2022 08:00 Uhr