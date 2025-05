Menschen im Gazastreifen warten auf Hilfe

Hilfen für Gaza kommen bislang nicht bei der Bevölkerung an: Obwohl Israel in dieser Woche zum ersten Mal seit Anfang März wieder Hilfslieferungen in den Gazastreifen zugelassen hat, haben diese laut UN die notleidenden Menschen vor Ort noch nicht erreicht. Grund dafür seien unter anderem fehlende Genehmigungen, sagte der Sprecher der Vereinten Nationen, Dujarric.

Sendung: BR24 Nachrichten, 21.05.2025 11:45 Uhr