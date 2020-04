Menschen gehen gegen Israels Notregierung auf die Straße

Nachrichtenarchiv - 26.04.2020 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Tel Aviv: In Israel sind am Abend zahlreiche Menschen gegen die gemeinsame Regierung von Ministerpräsident Netanjahu und seinem ehemaligen Rivalen Gantz auf die Straße gegangen. Die Demonstranten versammelten sich auf dem zentralen Jizchak-Rabin-Platz in Tel Aviv, um, wie es hieß, "die Demokratie zu retten". Die meisten Teilnehmer trugen Atemschutzmasken und hielten nach Medienberichten den wegen der Corona-Situation vorgeschriebenen Abstand von zwei Metern ein. Die Polizei sprach von mehreren hundert Teilnehmern, in Medienberichten war von rund 2.000 Demonstranten die Rede. Hintergrund der Proteste ist die Korruptionsanklage gegen Likud-Chef Netanjahu. Deswegen hatte Gantz mit seinem Bündnis Blau-Weiß ursprünglich eine Zusammenarbeit ausgeschlossen. Wegen der Corona-Pandemie entschied er sich dann aber doch für eine Regierungsbeteiligung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 06:00 Uhr