Menschen gehen auch heute gegen politische Zusammenarbeit mit der AfD auf die Straße

Berlin: Die Migrationsdebatte und die Haltung zur AfD bestimmen weiter den Wahlkampf und die öffentliche Debatte. Mehrere Bündnisse haben auch für heute zu weiteren Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und für mehr Demokratie aufgerufen. Ein Schwerpunkt ist Berlin. Dort sind neben mehreren Kundgebungen auch Lichterketten geplant. Die FDP trifft sich in Potsdam zu einer letzten Kursbestimmung vor der Bundestagswahl. Nach den jüngsten Umfragen müssen die Liberalen darum kämpfen, überhaupt wieder in den Bundestag einzuziehen. Den Migrationskurs der Union wollten sie zuletzt nicht geschlossen mittragen. Für CDU-Chef Merz und SPD-Kanzlerkandidat Scholz geht es am Abend ins erste TV-Duell. Beide hatten sich zuletzt persönlich scharf angegangen. ARD und ZDF übertragen ab 20 Uhr 15.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 09.02.2025 07:00 Uhr