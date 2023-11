Menschen demonstrieren weltweit für Waffenruhe im Gazastreifen

Washington: In mehreren Städten haben zehntausende Menschen an pro-palästinensischen Demonstrationen teilgenommen. In der US-Hauptstadt Washington forderten sie einen Waffenstillstand im Gazastreifen. Sie kritisierten außerdem den Kurs der US-Regierung, die entsprechende Forderungen an Israel ablehnt. In London versammelten sich laut britischer Polizei etwa 30.000 Menschen, in Paris kamen etwa 19.000 zusammen und forderten ebenfalls eine sofortige Waffenruhe. In Düsseldorf, wo knapp 17.000 Menschen auf die Straße gingen, stellte die Polizei Plakate mit strafbaren Inhalten sicher. - Israel kündigte inzwischen an, im Gazastreifen wieder einen Korridor zu öffnen, damit Zivilisten Richtung Süden fliehen können. Die Straße soll vier Stunden lang geöffnet bleiben.

Sendung: BR24 Nachrichten, 05.11.2023 08:00 Uhr