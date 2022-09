Menschen demonstrieren im Iran nach Tod von 22-Jähriger

Nachrichtenarchiv - 18.09.2022 20:30 Uhr Aktuelle Nachrichten

Teheran: Nach dem Tod einer 22-Jährigen in Polizeigewahrsam haben in mehreren iranischen Städten Menschen gegen die Sittenpolizei und die islamischen Kleidungsvorschriften protestiert. Dabei soll es auch zu Auseinandersetzungen mit Sicherheitskräften gekommen sein; mehrere Menschen wurden Berichten zufolge verletzt. - Die junge Frau war wegen ihrer angeblich unislamischen Kleidung von der Sittenpolizei festgenommen worden. Auf der Wache war sie ins Koma gefallen und wenig später im Krankenhaus gestorben. Kritiker werfen der Polizei vor, die Frau auf den Kopf geschlagen und so eine Hirnblutung ausgelöst zu haben. Das weisen die Behörden zurück. Irans Präsident Raisi hat eine Untersuchung des Falls angeordnet.

