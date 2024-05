Menschen aller Altersgruppen wollen Arbeitszeit reduzieren

Berlin: Der Wunsch nach weniger Arbeit zieht sich bei den Beschäftigten offenbar durch alle Altersgruppen. Besonders jüngere, aber auch die mittelalten und älteren Arbeitnehmer wünschen sich, zwei bis drei Stunden in der Woche weniger zu arbeiten, selbst wenn das mit geringerem Einkommen einhergehen würde. Das berichtet die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine noch unveröffentlichte Studie des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Der Erhebung zufolge ist etwa bei den jüngsten Beschäftigten bis zum Alter von 25 Jahren die Wunscharbeitszeit in den vergangenen 14 Jahren deutlich zurückgegangen - um gut drei auf rund 35 Wochenstunden. Wer in dieser Altersgruppe zu den Geringverdienern zählt, will seine Arbeitszeit sogar durchschnittlich um sechs Stunden reduzieren.

