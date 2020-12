Menschen ab 60 und Risikogruppen bekommen kostenlos FFP2-Masken

Wetter: nachlassender Regen- oder Schneefall, Tiefstwerte plus 1 bis minus 5 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Abend und in der Nacht von Süden her allmählich nachlassende Regen- und Schneefälle. Tiefsttemperaturen plus 1 bis minus 5 Grad. Bis Samstag weiterhin oft bewölkt, teils auch neblig. Nur in den Hochlagen einiger Mittelgebirge und in den Alpen länger sonnig. Tageshöchstwerte -1 bis +5 Grad. Nächtliche Tiefstwerte null bis minus 8 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.12.2020 17:00 Uhr