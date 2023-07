Mensche flüchten in Südeuropa vor Waldbränden

Meldungsarchiv - 25.07.2023 10:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Athen: Im Süden Europas bringen sich Menschen weiter vor Waldbränden in Sicherheit. Am schlimmsten wüten die Feuer in Griechenland und hier auf der Insel Rhodos. Durch starke Winde werden die Flammen weiter angefacht, frühestens übermorgen rechnen Wetterexperten mit Abkühlung. Tausende von Menschen warten auf Rhodos auf ihren Heimflug, bis es soweit ist sind sie in Notunterkünften untergebracht. Auch auf den Inseln Korfu und Euböa sind in der extremen Hitze Waldbrände entstanden. Der ganze Mittelmeerraum leidet seit Wochen unter den hohen Temperaturen von mehr als 40 Grad. In Italien sind über den Norden mittlerweile heftige Unwetter hinweggezogen, im Süden ist es weiter brütend heiß und auch auf Sizilien brennen einige Wälder. Der Flugverkehr ist beeinträchtigt, denn die Flammen sind nahe an den Flughafen von Palermo herangerückt. Auch hier müssen Menschen flüchten, einige Häuser wurden beschädigt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 25.07.2023 10:00 Uhr