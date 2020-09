Memmingen und Weißenburg-Gunzenhaussen überschreiten Corona-Warnwert

Nachrichtenarchiv - 02.09.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Memmingen: Die schwäbische Stadt hat den Corona-Warnwert überschritten. Wie die Stadt mitteilte, liegt der sogenannte 7-Tage-Inzidenzwert aktuell bei 38,8. Der Grenzwert ist auf 35 Neu-Infektionen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche festgelegt. Bei den Neu-Infizierten in Memmingen handelt es sich den Angaben zufolge vorwiegend um Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten. Diese befänden sich in häuslicher Quarantäne. Auch Weißenburg-Gunzenhausen hat den Warnwert inzwischen überschritten. Außerdem liegen die Zahlen in Ingolstadt und Rosenheim noch über der Schwelle.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2020 11:00 Uhr