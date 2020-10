Memmingen und Landkreis Fürstenfeldbruck sind neue Corona-Hotspots

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Rosenheim: In Bayern gibt es zwei weitere Corona-Hotspots. Wie das Robert-Koch-Institut mitteilte, haben nach Rosenheim nun auch Memmingen und der Landkreis Fürstenfeldbruck die kritische Grenze überschritten. Im Kreis Fürstenfeldbruck gab es zuletzt 51 Ansteckungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In der Stadt Memmingen lag der Inzidenzwert bei 54. Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat eine Demonstration abgesagt, die für heute geplant war. In Memmingen gilt schon seit Tagen für Schüler ab der 5. Klasse eine Maskenpflicht auch im Unterricht. In Kaufbeuren ist vergangene Nacht eine Corona-Kontrolle der Polizei in einer Bar eskaliert. Die Beamten mussten nach Angaben eines Sprechers Verstärkung anfordern und Pfefferspray einsetzen. Fünf Beamte und zwei Bar-Besucherinnen wurden verletzt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 12:00 Uhr