Memmingen und Fürstenfeldbruck sind jetzt Corona-Hotspots in Bayern

Nachrichtenarchiv - 10.10.2020 11:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: In Bayern gibt es laut Robert-Koch-Institut zwei neue Corona-Hotspots. Nach Rosenheim haben sowohl Memmingen als auch der Landkreis Fürstenfeldbruck die 50er-Inzidenzmarke überschritten, München ist mit 47,7 wieder nah daran. In Kaufbeuren ist es bei Kontrollen zum Infektionsschutzgesetz zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Beamte hatten in der Nacht eine Bar in der Innenstadt aufgesucht. Einem Sprecher zufolge verhielt sich ein 30jähriger Besucher aggressiv. Daraufhin hätten sich mindestens 20 weitere Personen solidarisiert und Widerstand geleistet. Streifenbesatzungen kamen zu Hilfe, es sei Pfefferspray eingesetzt worden. Es habe sieben Verletzte gegeben, unter ihnen fünf Polizisten.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 10.10.2020 11:00 Uhr