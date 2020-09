Memmingen überschreitet Corona-Warnwert

Sibler lobt Aufführung an Bayerischer Staatsoper als wichtigen Modellversuch

München: Bayerns Kunstminister Sibler hat die gestrige Aufführung an der Bayerischen Staatsoper als wichtigen Modellversuch bezeichnet. Man brauche Erfahrungen, wie der Spagat zwischen der Sehnsucht nach Kultur und dem Bedürfnis nach Sicherheit in Corona-Zeiten gelingen kann, sagte Sibler dem BR. Es sei dafür auch notwendig, das jeweilige Programm anzupassen. Der Triumphmarsch aus "Aida" sei derzeit sicher nicht erste Wahl, so der Minister. Gestern war die Bayerische Staatsoper mit der Uraufführung von "7 Deaths of Maria Callas" der Aktionskünstlerin Marina Abramovic in die neue Spielzeit gestartet. Dabei waren erstmals 500 Zuschauer zugelassen, bisher galt für solche Veranstaltungen eine Obergrenze von 200 Menschen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.09.2020 09:00 Uhr