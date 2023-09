Meloni will Flüchtlinge in Herkunftsländer von Rettungsschiffen schicken

Rom: In der Diskussion um die europäische Asylpolitik hat Italiens Regierungshefin Meloni vorgeschlagen, die Herkunftsländer von Rettungsschiffen zur Verantwortung zu ziehen. Diese Länder, und damit häufig Deutschland, sollten die Flüchtlinge aufnehmen, die ihre Schiffe im Mittelmeer retten. Rom wirft Berlin vor, mehrere Nichtregierungsorganisationen für die Seenotrettung zu finanzieren, von denen einige unter deutscher Flagge tätig sind. Auch im Ringen um eine sogenannte Krisenverordnung der EU hatte Italien die deutsche Haltung in der Asylpolitik kritisiert. In Italien sind nach Regierungsangaben seit Jahresbeginn mehr als 133tausend Migranten angekommen. Das sind fast doppelt soviele wie im Vorjahreszeitraum.

