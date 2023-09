Meloni und von der Leyen erörtern Lage auf Lampedusa

Lampedusa: EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen informiert sich über die Lage auf der italienischen Mittelmeerinsel. Begleitet wird sie von Regierungschefin Meloni. In Kürze wollen sich die beiden in einer Pressekonferenz auf Lampedusa zu den Zuständen dort äußern. Meloni bewertet die aktuelle Situation als "unerträglich". Sie fordert mehr Unterstützung von der EU. Konkret schlägt sie vor, dass die Migranten an der Überquerung des Mittelmeers gehindert werden. Lampedusa gilt aufgrund seiner Nähe zu Nordafrika schon lange als Brennpunkt: In dieser Woche erreichten etwa 8.500 Flüchtlinge die Insel - mehr, als Lampedusa an Einwohnern zählt.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2023 11:00 Uhr