Meloni fordert Hilfe der EU nach Ankunft tausender Migranten

Rom: Italien fordert von der EU mehr Hilfe nach der Ankunft tausender Migranten binnen weniger Tage. Regierungschefin Meloni sagte in einer Videobotschaft, sie habe den Präsidenten des Europäischen Rates, Michel, darum gebeten, das Thema Einwanderung auf die Tagesordnung des EU-Gipfels im Oktober zu setzen. Sie sprach davon, notfalls die Marine einzusetzen, um Migrantenboote am Ablegen von der tunesischen Küste zu hindern. Auf Melonis Einladung will noch heute EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen nach Italien reisen. Geplant ist, dass beide gemeinsam an diesem Wochenende Lampedusa besuchen. Von der Leyen solle sich, so Meloni, vor Ort ein Bild vom Ernst der Lage machen. Auf der Tunesien vorgelagerten italienischen Insel sind seit Wochenbeginn mehrere tausend Migranten eingetroffen. Der Stadtrat hat den Notstand ausgerufen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 16.09.2023 14:00 Uhr