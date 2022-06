Melnyk begrüßt Zusage für Luftabwehrsystem Iris-T

Harry und Meghan besuchen überraschend Militärparade in London

London: Die Feierlichkeiten zum 70. Thronjubiläum von Königin Elizabeth der Zweiten werden auch ihr Enkel Harry und dessen Frau Meghan besuchen. Wie der Palast mitteilte, wird das Paar Mitglieder der königlichen Familie zur traditionellen Geburtstagsparade "Trooping the Colour" in London begleiten. Es war bekannt, dass Harry und Meghan zu den Feierlichkeiten mit ihren Kindern Archie und Lilibet in die alte Heimat reisen. Allerdings war bisher nicht erwartet worden, dass die Familie offiziell auftreten würde. Der Palast stellte allerdings klar, dass das Paar sich nicht an der Seite der Queen und der engsten Familie auf dem Buckingham-Balkon zeigen werde. Für Samstag ist Berichten zufolge ein privates Treffen geplant; es wäre das erste Mal, dass die Queen ihre Urenkelin Lilibet trifft, die an diesem Tag ein Jahr alt wird.

