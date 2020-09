Meldeverzögerungen bei Corona-Tests laut Huml behoben

Nachrichtenarchiv - 05.09.2020 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Die erneuten Probleme bei der Weitergabe von Corona-Testergebnissen sind laut Gesundheitsministerin Huml jetzt abgestellt. Im "Rundschau-Magazin" im BR-Fernsehen sagte Huml, Grund für die Meldeverzögerung seien EDV-Probleme bei einem Dienstleister gewesen. Deswegen hätten etwa 10.000 Reisende, die sich an einem der Flughäfen testen ließen, ihre Ergebnisse nicht so schnell erhalten wie versprochen - nämlich innerhalb von 48 Stunden. Probleme gibt es nach BR-Informationen teilweise noch an den Autobahnen. Mehrere Betroffene geben an, sie hätten an der offiziellen Hotline gesagt bekommen, dass es mit der Übermittlung der Befunde bis zu sieben Tage dauern könne, statt der versprochenen zwei.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 05.09.2020 09:00 Uhr