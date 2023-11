Meldestellen verzeichnen 29 judenfeindliche Vorfälle pro Tag

Berlin: Nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel haben Experten in Deutschland fast tausend judenfeindliche Vorfälle in nur einem Monat registriert. Vom Zentralrat der Juden hieß es dazu, die massive Zunahme an Antisemitismus sei erschreckend. Der heute veröffentlichte Bericht der Recherche- und Informationsstellen Antisemitismus listet 994 Vorkommnisse auf - alle aus dem Zeitraum zwischen dem 7. Oktober und dem 9. November. Das sind durchschnittlich 29 Vorfälle pro Tag - ein Vielfaches mehr als im vergangenen Jahr, als pro Tag im Schnitt sieben Vorfälle gezählt wurden. Die Studie hat heuer auch 37 judenfeindliche Vorfälle an Hochschulen registriert. Der Zentralrat der Juden zeigte sich alarmiert. Zentralratspräsident Schuster sagte der "Welt", es sei erschreckend, dass gerade Orte wie Universitäten, die sich für besonders zivilisiert hielten, teilweise zu No-Go-Areas für Jüdinnen und Juden würden.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.11.2023 09:00 Uhr