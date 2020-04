Meldestelle registriert 178 antisemitische Vorfälle in Bayern

Nachrichtenarchiv - 23.04.2020 14:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Bayerns neue Meldestelle für Antisemitismus hat für das vergangene Jahr 178 judenfeindliche Vorfälle registriert. Der nun vorgelegten ersten Bilanz der "Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus" zufolge handelt es sich dabei um Sachbeschädigungen, Beleidigungen, Bedrohungen und Angriffe gegen Juden. Die meisten Vorfälle ereigneten sich in München. Dort wurden etwa ein Rabbiner und seine beiden Söhne beschimpft und bespuckt. Der Präsident des Zentralrats der Juden in Deutschland, Schuster, sagte, der Bericht zeige, wie häufig Juden in Deutschland mit Antisemitismus konfrontiert seien.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 23.04.2020 14:00 Uhr