Melania Trump wirbt für die Wahl ihres Ehemanns

26.08.2020 07:00 Uhr

Washington: Im Zuge des derzeit stattfindenen Parteitags der US-Republikaner hat First Lady Melania Trump für die Wiederwahl ihres Mannes geworben. Bei einer Ansprache im Rosengarten des Weißen Hauses sagte Melania Trump, der US-Präsident wisse, wie man etwas erreichen könne. Sie glaube, dass jetzt mehr denn je die Führung ihres Ehemannes gebraucht werde. Die First Lady sprach aber auch den Hinterbliebenen von Opfern der Corona-Pandemie ihr Mitgefühl aus. Sie dankte Ärzten und Helfern, die in der Gesundheitskrise als erste nach vorne getreten seien. In den USA sind bisher fast 180.000 Menschen im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2020 07:00 Uhr