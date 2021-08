Meiste Covid-Patienten in Kliniken sind ungeimpft

Nachrichtenarchiv - 19.08.2021 03:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die meisten Corona-Patienten in deutschen Kliniken haben nach Angaben eines Intensivmediziners keinen Impfschutz. Intensivmediziner Karagiannidis sagte den Zeitungen der Funke Mediengruppe, es gebe aber auch Fälle von Geimpften in stationärer Behandlung. Aktuell hätten in Nordrhein-Westfalen etwa 12 Prozent der Covid-Patienten in den Kliniken einen Impfschutz. Diese Quote dürfte auch der bundesweiten Anzahl entsprechen, sagte der Intensivmediziner. Das Robert-Koch-Institut meldet am Morgen 8.400 Neuinfektionen. Das sind 2.762 mehr als am Donnerstag vor einer Woche. Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt damit auf 44,2.

Quelle: BR24 Nachrichten, 19.08.2021 03:00 Uhr