Meidinger will Zwei-Wochen-Schichtmodell für Schulen

26.04.2020 17:00 Uhr

München: Trotz der Corona-Pandemie könnten nach Ansicht des Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, fast alle Schüler noch vor den Sommerferien an die Schulen zurückkehren. Meidinger schlägt dafür einen Unterricht im Zwei-Wochen-Takt vor. Wie er dem BR erläuterte, müssten dafür die Klassen geteilt werden und abwechselnd für jeweils eine Woche in die Schule kommen. Für die andere Woche würden die Schüler Aufgaben für zu Hause erhalten. Damit, so der Deggendorfer Schuldirektor, könnten schrittweise wieder alle Jahrgangsstufen an die Schulen zurückkehren. Außerdem würden Eltern entlastet und leistungsschwache Schüler besser gefördert werden. Bayerns Kultusminister Piazolo sagte im BR zu dem Vorschlag, solche und ähnliche Modelle würde seit Wochen überlegt. Man müsse sich jetzt mit den Kollegen in Bayern und den anderen Bundesländern absprechen. Morgen beraten die Kultusminister über das weitere Vorgehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.04.2020 17:00 Uhr