Meidinger schlägt Schulöffnungen nach Inzidenz-Zahlen vor

Nachrichtenarchiv - 03.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

München: Nach der weiter ausstehenden Entscheidung zur Öffnung der Schulen hat sich Lehrerverbands-Chef Meidinger für eine Rückkehr zum Unterricht abhängig von der Inzidenzzahl stark gemacht. Der "Augsburger Allgemeinen Zeitung" sagte Meidinger, der Kultusminister müsse klar sagen: Bei einer Inzidenzzahl von 50 gehen wir in den Wechselunterricht, bei einem Wert darüber bleiben die Schulen im Distanzunterricht. Seit vorgestern dürfen Schüler aus Abschlussklassen in Bayern - zumindest wechselweise - wieder ins Klassenzimmer. Grundschüler müssen sich nach Angaben von Kultusminister Piazolo noch mindestens zwei Wochen gedulden. Kritik kam auch von den bayerischen Grünen. Fraktionschefin Schulze schlug im BR-Interview vor, erst die Kleineren in die Schule zu schicken - und die Größeren daheim lernen zu lassen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.02.2021 09:00 Uhr