Meidinger kritisiert Wegfall der Maskenpflicht an Schulen

01.04.2022 10:00 Uhr

München: Der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, Meidinger, hält den Wegfall der Maskenpflicht an den Schulen ab Montag für verfrüht. Im BR sagte Meidinger, man sehe bereits jetzt, dass es deutlich mehr Infektionen bei Grundschülern gebe, seit sie keine Maske mehr tragen müssen. Die Staatsregierung mache sich "einen schlanken Fuß", indem sie auf Freiwilligkeit setze. Bayerns Gesundheitsminister Holetschek zeigte im BR Verständnis für Meidingers Bedenken, es könne deshalb an den Schulen zu Konflikten kommen. Die Verantwortung dafür liege aber beim Bund: Er habe den Ländern die Möglichkeit genommen, mehr zu tun, so Holetschek. Die Hotspot-Regelung sei untauglich und auf einen Flächenstaat wie Bayern nicht anwendbar. Dazu sagte Grünen-Fraktionschefin Schulze, sie verstehe wirklich nicht, warum Bayern diesen Trumpf nicht ziehe und es damit genauso mache wie Hamburg und Mecklenburg-Vorpommern.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.04.2022 10:00 Uhr