Meidinger fordert weniger Fächer an Grundschulen

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wolkig, gebietsweise Sonne und sehr windig. An den Alpen kann es westlich des Inns regnen. Höchstwerte 14 bis 19 Grad. In der Nacht Temperaturen um 9 Grad. Die Aussichten: Morgen teils sonnig, teils bewölkt, von Sonntag an viel Sonnenschein. Nachmittags und abends sind vereinzelte Schauer und Gewitter möglich. Es wird wärmer, am Sonntag bis 27 Grad.

